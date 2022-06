Clément FIOCRE

Formateur professionnel dadulte, jai été consultant en data management pendant plus de 15 ans. Certifié dans la conception et lanimation dun parcours pédagogique en présentiel ou en distanciel, je suis en mesure dintervenir sur lensemble du processus de formation quel que soit le format présentiel, distanciel ou hybride. Idéalement, je me positionne dans le cadre dun partenariat à long terme avec des organismes de formation, je suis tout de même ouvert à des remplacements ponctuels.



Depuis Janvier 2022 : Formateur en Data Management - Freelance

2015 - 2022 : Architecte des données - Freelance

2013 - 2015 : Architecte des données chez Micropole

2010 2013 : Consultant senior MDM chez Micropole

2006 2010 : Consultant en système dinformation chez Mdtvision, filiale IBM

2003 2006 : Cycle ingénieur à l'ECE, Spécialité Système dInformation