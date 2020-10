Clément KALINOWSKI

Diplômé en tant qu'Ingénieur des Mines de Douai (IMT Lille Douai), je recherche actuellement un poste dans le domaine des systèmes industriels.



Ma formation en Optimisation et Automatisation des Processus Industriels m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences comme la programmation automate et supervision (Siemens, Rockwell etc.), l'analyse de risques, la gestion de production, le diagnostic, le LEAN management ou encore la gestion de projet.

J'ai pu renforcer ces compétences à travers deux expériences professionnelles respectivement de quatre et six mois au sein de l'équipe d'ingénierie systèmes de Disneyland Paris. J'ai alors pu mener divers projets de modification de d'attractions, essentiellement du point de vue du contrôle/commande.