Clément LE FEUVRE

10 ans d’expérience en mode projet.



Participation réussie au sein du programme CRM de la MGEN en qualité de chef de projet MOA. Ce programme avait pour objectif (atteint) l’adaptation/l'élaboration et le déploiement de 4 applications (Pega, Selligent, Caméléon et une application "maison") touchant à elles toutes plus de 4500 utilisateurs à travers la France.

Mes responsabilités au sein du programme : management opérationnel de l'équipe fonctionnelle, pilotage des versions sur le plan fonctionnel, validation des conceptions fonctionnelles et suivi des recettes fonctionnelles, aide à la définition des plannings programme, aide à la définition des processus métiers cibles et aide à l’expression des besoins (ateliers métiers).



Autres participations réussies dans de nombreux projets Front Office en cycle en V comme en Agile (Scrum).

Mes domaines d'intervention : pilotage de versions, pilotage de recettes fonctionnelles, stabilisation et évolution d'applications CRM, définition de solutions, rédaction de spécifications fonctionnelles et de cahiers de recette, aide à l’expression des besoins, aide à la définition des processus métiers cibles et aide à l'accompagnement au changement.



Mes compétences :

Conseil

Recueil et analyse des besoins et des problématiqu

Pilotage et coordination

Pega

Siebel

SalesForce

Méthode Agile (Scrum)

Gestion de projet

MOA

Gestion de la relation client