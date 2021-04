Clement MARTIN

Issu d'une formation universitaire BAC+2 DUT Gestion Logistique et Transport, j'ai su acquérir au fil de mes 10 années d'expériences professionnelles de solides compétences en logistique tel que la gestion de dépôt et la gestion de stock informatisée, les fonctions achats et expéditions, mais aussi le transport et sa réglementation ainsi que l'encadrement et le suivi d’équipe de magasiniers.

De plus j'ai su acquérir une sensibilité à la gestion des coûts afférents à l’activité logistique en mettant systématiquement en concurrences les partenaires transport et les prestataires services, mise en place de planning de dépotage conteneur pour limiter les frais de surestaries ou encore optimiser les flux de la "supply chain".

Enfin j'ai occupé pendant 4 ans un poste de responsable logistique au sein d'un groupe Irlandais ce ce qui m'a donc permis de pratiquer l'anglais quotidiennement tout en gérant les expéditions en partenariat avec les prestataires transport.







