Clément POUWELS

Actuellement guide-conférencier vacataire pour le Palais des Beaux-Arts de Lille, je suis à l'écoute d'opportunités de temps pleins, prioritairement dans les domaines de la culture, du patrimoine ou de l'édition.



Auparavant assistant sur l'exposition "Sésostris III, pharaon de légende" de septembre 2013 à octobre 2014 au musée de Lille, j'ai réalisé en parallèle plusieurs projets qui impliquaient des acteurs nombreux et de nationalités différentes (coordination éditoriale d'un ambitieux catalogue, suivi des prêts et transports d’œuvres, organisation des réunions du comité scientifique, management des équipes).



Souriant, rapidement autonome dans mon travail, j'apprends beaucoup en peu de temps et sais mettre ma grande curiosité au service d'un projet d'équipe.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Logiciel Micromusée

Microsoft PowerPoint