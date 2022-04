Clément REGNIER

Diplômé du Master Grandes Ecoles de Sup de Co Montpellier et d'un Master 2 Comptabilité, Contrôle, Audit à l'Isem (Université Montpellier 1), je suis depuis près de trois ans Auditeur administratif et financier interne dans le plus grand groupe Immobilier français : CENTURY 21.

A moyen terme, je souhaite évoluer sur un poste possédant une dimension managériale (idéalement celui de Responsable Financier).



Mes expériences actuelles et passées me permettent de posséder les connaissances techniques et les méthodes d'encadrement d'équipe nécessaires pour occuper les fonctions citées précédemment.



Egalement entraîneur de basketball depuis maintenant 10 ans (dont 5 en championnat de france), je suis habitué à conduire des équipes et des joueurs au plus haut niveau de performance via un travail et une rigueur exemplaire.



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Comptabilité

Management

Audit interne