Clément RIVIERE

Suite à une récente formation dans la fibre optique, je souhaite m'orienter dans ce secteur d'activité.



Je dispose de 18 mois d'expérience en FTTH, principalement en D2 et par ailleurs de 5 années d'expériences en Technicien de maintenance.



Je suis quelqu'un de curieux, motivé et mobile.



Mes compétences :

Informatique industrielle

SGBD

PL7 Pro

Java

C

Step7

Caces 1B

Habilitable : H0, BS, BE (manoeuvre), B2V, BR

FTTH