Clément SCHOCKAERT

Issu d'une formation d'Ingénieur généraliste, j'ai décidé très tôt que mon avenir se ferait dans l'informatique.



J'ai vite pris goût à ce qui touchait au nouvelles technologies. Les sujets requérant des compétences techniques avancées sont ceux qui me motivent le plus.



Ceci s'est confirmé au fil du temps et au fur et à mesure de mes stages en entreprise. En commençant par du développement dans divers langages VB, C, C++, pour terminer dans celui qui me correspond le plus : Java & JEE et l'esprit communautaire qui s'en dégage.



Je me reconnais dans les valeurs du manifeste agile et de la culture software craftsmanship.

J'aspire à continuer dans le domaine de l'architecture logicielle.





Mes compétences :

Hibernate

Ejb

Mvc

Tomcat

J2EE

Maven

Webservice

Spring

Jboss

Eclipse

UML

Swing

Weblogic

Mockito

Junit

Embedded database

Tibco

REST

JSON