Je m'appelle Clément Simon, bienvenue sur mon profil Viadeo. Diplômé d'école d'ingénieurs en Qualité & Sûreté de Fonctionnement à l'ISTIA, une école de la ville d'Angers, j'ai choisi de me spécialiser vers la sûreté de fonctionnement des systèmes.



Suite à mon stage PFE réalisé chez AREVA NP à Lyon, j'ai voulu orienter mon projet professionnel vers la sûreté nucléaire et notamment les études probabilistes. Actuellement en poste chez Assytem EOS dans la région parisienne, je reste néanmoins à l'écoute du marché et ouvert aux opportunités.



Vous pouvez consulter mon CV en ligne : http://www.clement-simon.fr



Mes compétences :

Fiabilité

Fiabilité opérationnelle

FMDS

Maîtrise des risques

Modélisation

Qualité

Reseaux de Petri

Statistiques

Sureté

Sureté de fonctionnement