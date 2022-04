Clément SORNIN

Ingénieur motoriste diplômé de l'ISAT (Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports) à Nevers.

Spécialisé en Énergétique Véhicule et Environnement (moteur à combustion interne et technologies de propulsions innovantes).

5ème année validée par un stage de fin d'étude à Continental Automotive à Toulouse.

Actuellement ingénieur consultant à Continental Automotive, Toulouse.

Conception, développement autocode par Targetlink et validation par Inca de fonctionnalités de contrôle moteur de véhicules non automobile (moto, quad, etc…).



Mes compétences :

Catia v5

Star CCM+

AMESim

Mécanique générale

MATLAB/Simulink

Programmation (C, C++, Python, Java, ...)

GT Power / GT Suite

Word, Excel, Powerpoint

TargetLink

Inca