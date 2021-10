Clément THIRODE

Ingénieur en gestion de projet d'innovation, j'ai décidé après 4 année d'expérience de suivre un MBA spécialisé dans le marketing sur internet et sur mobile.

Ma double compétence marketing et technique, alliée à un sens aigu pour l'innovation me permettent de m'exprimer pleinement dans la gestion de projet web & mobile dans le secteur du Tourisme que j'apprécie et expérimente depuis 5ans.



Compétences: e-marketing, gestion de projet, e-commerce, mobile, innovation, management



Mes compétences :

Ergonomie digitale

Marketing digital

Gestion de projet

Web analytics

Etourisme

Ecommerce

Mcommerce

Ebusiness

Emarketing

Webanalytics

Web

Conduite du changement

Marketing