Curieux et ouvert d'esprit, j'aime travailler en équipe et m'enrichir des expériences des autres. Je suis passionné de sport et plus particulièrement de tennis que je pratique depuis l'âge de 5 ans.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Rigueur dans le travail

Travail en équipe

Linux

Microsoft Office

Tivoli Workflow Scheduler

UNIX

Shell

SQL

Gestion de projet informatique

Service client

Google Apps