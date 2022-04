Clément VERRIER

J'ai terminé en octobre 2009 un double diplôme entre l'Ecole Centrale de Lille (Ingénieur généraliste) et l'Université Jiaotong du Sud-Ouest en Chine (Master de Mécanique).



Ma formation d'ingénieur généraliste à l'Ecole Centrale de Lille m'a apporté de solides compétences scientifiques et techniques et une aptitude à résoudre des problèmes complexes. J'ai poursuivi mes études en Chine dans le cadre d'un double-diplôme où j'ai complété ma formation généraliste par une spécialisation en tribologie et conception mécanique.



Cette expérience à l'international m'a conféré la maîtrise d'une langue rare et a développé mon aptitude à travailler avec des personnes issues de cultures diverses.



Mes compétences :

Anglais

Chine

Chinois

Energie

Innovation

matériaux

Mécanique

Métallurgie

pétrole

Transports