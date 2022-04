Plus de 12 ans d'expérience dans la gestion de projets immobiliers (logement , tertiaire et génie civil) pour vous proposer mes compétences au service de votre société.



Mes compétences :

Gestion financière et comptable

Conduite de chantier

Expertise technique

Réponse aux appels d'offres

Force de proposition

Gestion de la relation client

Planification

Gestion de partenariats

Gestion du stress

Gestion de la production

Gestion budgétaire

Négociation

Management

Microsoft Office 2011