Cleve NICOLAS

Freelance, je travaille exclusivement en télétravail (excellent débit Internet, connexion sécurisée). Déplacement ponctuel possible sur Paris (véhicule ou RER C, D).



Formé au Génie Logiciel et à l'IA, j'ai pu expérimenter mes connaissances au travers de stages et de projets personnels. Ils m'ont apporté une bonne expérience du monde de l'entreprise et des impératifs de production.



Intéressé particulièrement dans le domaine des technologies du multimédia et de l'Internet, j'y ai de solides acquis. Ainsi six ans de développement auprès d'entreprises aussi prestigieuses que Pixmania, ING Direct, SPIR France ou OUAT E., ont confirmées mes capacités à étudier, concevoir et maintenir des applications Web à forte valeur ajoutée.

Auprès d'un acteur Français reconnu du jeu sur Facebook, j'ai ainsi pu étudier la plateforme sociale et le domaine du jeu en particulier.

Je suis également concepteur et Webmaster d'un site de jeu en ligne : La Lignée des Héros (http://www.lignee-heros.fr ).



Tout ces projets menés de front me donnent une autonomie et une rigueur indispensable à la direction et au maintien d'équipes, nécessaires à leur avancement.



Je suis prêt à mettre mes compétences à votre disposition et à m'investir totalement dans les missions que vous me confierez.



Mes compétences :

JavaScript

XHTML