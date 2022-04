Client'tel Pro STÉ

CLIEN’TEL est une entreprise spécialisée en Télémarketing et Webmarketing, basée sur Orvault et dotée de 65 positions. Nos valeurs : nous sommes convaincus qu’il est possible d’obtenir du résultat dans la bonne humeur ! Nous privilégions la convivialité, la stabilité, l’esprit d’équipe, au service de la performance...

CENTRE DE CONTACT MULTICANAL

Un centre d’appel spécialisé dans le télémarketing et la téléprospection au service des entreprises qui souhaitent développer leur chiffre d’affaires :



• Vente directe

Le télémarketing permet d’entrer en relation directe avec un nombre potentiellement très élevé de prospects ou de clients.



• Prise de rendez-vous

Délimiter une cible de prospects à partir de données qualifiées, l’intérêt étant de s’octroyer une force de frappe supplémentaire…



• Qualification de fichiers

Pour s’adresser aux bons interlocuteurs, nous qualifions votre fichier en interne ou faisons appel à une source externe…





