Dans le but de me spécialiser dans la recherche et développement en pâtissier boulangerie viennoiserie, j'ai décidé de passer suite à mon diplôme d'ingénieur agroalimentaire mon CAP Pâtissier afin d'acquérir toutes les techniques de bases et me perfectionner en pâtisserie.



Je suis à l'écoute de toutes propositions et je ne suis pas fermée uniquement au domaine de la pâtisserie.



Sérieuse, dynamique et curieuse je suis apte à m'adapter rapidement à de nouvelles expériences professionnelles. C'est avec une grande motivation que je suis prête à découvrir les différents domaines vers lesquels je me destine.



Mes compétences :

Gestion de projet

Génie des Procédés

Management

HACCP

Contrôle qualité

TOEIC 930 / 990 (Janvier 2015)

Amélioration continue

5S

Pâtisserie