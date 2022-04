Nouvelle étudiante, mais depuis toujours passionnée par le jeu, la comédie, le théâtre et le cinéma. J'ai été abonnée pendant quelques années aux "club théâtre", au cours de théâtre, j'ai créée à 17 ans ma propre troupe. J'aimerai aujourd'hui me spécialiser dans le domaine du cinéma, et faire de la comédie mon métier.



Mes compétences :

Actrice

Chanteuse

Comédienne