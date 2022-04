Cyril JOUAULT

Responsable sur des technologies principalement autour de java, l'objectif principal est d'apporter des analyses techniques et des solutions aux problèmes complexes rencontrés par les clients.

Participant à l'animation et à l'organisation des équipes intervenant sur les projets, ces dernières sont entraînées dans des développements permettant de délivrer des solutions de qualité.

Les compétences se veulent pointues techniquement en conservant une dimension humaine et de leadership dans le travail collaboratif.



Spécialisations : Docker, Java, hibernate, spring, wicket, html, perl, C, C++, shell, UNIX, Oracle BRM, GIT.



Mes compétences :

SQL

C

Java

Java EE

PHP

Oracle BRM

Hibernate

Apache Wicket

C++

Perl

FusionWorks

Docker