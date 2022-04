Cloé LE BLANC

Après 15 ans dans les Ressources Humaines dans de grands groupes internationaux, je me suis orientée vers le coaching et la formation, en vue d'accompagner mes clients vers plus d'autonomie et afin de les aider à concilier performance, évolution continue et valeurs profondes.

J'accompagne les managers, les particuliers et les équipes sur des thématiques variées, telles que : reconversion professionnelle, retrouver du plaisir à travailler, comprendre ses freins et retrouver ses forces et talents insoupçonnés, gestion de conflit, communication, travail inter générations...



Mes compétences :

Coach

Coaching

Formation

Accompagnement RH

Accompagnement d'équipe

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Conseil