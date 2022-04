Cloé SPIETTE

J’ai une expérience d'environ 10 ans dans le domaine des Ressources Humaines.

Dans le cadre des différents postes que j'ai occupé, j'ai créé et développé un service RH en multi-sites, puis j'ai géré différents services RH pour des groupes internationaux. Je pilote les aspects stratégiques et opérationnels du service. Je travaille sur l'harmonisation des modèles (juridiques et salariaux) et l'intégration des collaborateurs suite aux acquisitions, la gestion de PSE, les relations avec les IRP, la mise en œuvre d'une gouvernance RH Internationale, la politique de rémunération, l’élaboration d’une nouvelle convention collective pour une branche d’activité, la supervision des paies et la gestion courante des dossiers Ressources Humaines.



Mes compétences :

Pack office

Marathon

Lotus Note

Bodet

Horoquartz

Sage Paie

Virtualia

ADP Micromégas

GFI

Octime