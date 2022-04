Clotaire GOUALA

Consultant certifié ISTQB et HP ALM 11.52 en qualification logicielle, je propose mes services dans le domaine des tests et validation de logiciels.

Depuis plus de 25 ans dans la Technologie de l'information, j'ai travaillé dans différents secteurs en tant que développeur, manager d'équipe, administrateur réseau, logisticien dans les salles machines, conseil auprès de la MOA-MOE, coordinateur applicatif sur des progiciels et depuis 10 ans en tant qu'Architecte des systèmes d'information et maintenant Consultant en Qualification Logicielle.

J'ai travaillé dans les sociétés telles que Société Générale, BNP-Paribas, COFACE, ALCATEL, CEP, France-Telecom etc...

En tant que Consultant en qualification logicielle et ayant une connaissance avérée d'Architecte des systèmes d'information, mon savoir faire est une garantie d'approche sur la planification et le contrôle du processus de test.



Compétences annexes



Conception et modélisation du SI par la pratique des langage de modélisation tels que UML, MERISE, traduction du SI en solution informatique. Analyse des besoins métiers, formalisation des normes documentaires et mise en place des documents types en lien avec les différentes phases d'un projet, préconisation des composants techniques (logiciel et matériel) et des développements à effectuer, conduite de projet.



Animation des ateliers de recueil des besoins, anticipation des besoins utilisateurs et formalisation des besoins et exigences, assistance et conseil auprès de la MOA-MOE, rédaction de spécifications techniques et fonctionnelles, répartition des tâches au sein de l’équipe, conception de Framework d’accès aux données, contrôle de la cohérence de la solution (Qualité et performance), conception des composants métiers dans le cadre de projet SOA.





Mes compétences :

Analyse et conception de projets en UML - MERISE

Traduction du S.I. en solution informatique

Formalisation et mise en place de documents types

Conduite de projets

Préconisation de composants logiciel et matériel

Préconisation de stratégie de développement

Outils de modélisation : MEGA - E.A - Rational

Connaissance de l'environnement .NET

FrameWork BD: Uss - NHibernate - ADO - F. Entity

BDD: Oracle - SQL Server - XML

Langage : C#↑ - C++ -ASP-HTML - Java - XAML

Performance : LoadRunner

MERISE

RUP

UML

Microsoft Team Foundation Server

UNIX

Rational ClearCase

Oracle PL/SQL

Microsoft C-SHARP

Mercury Interactive LoadRunner

IBM Hardware

HP Hardware

Gap

Compaq/Digital Hardware

COBOL

eCommerce

XML

WebLogic Enterprise Application Server

UML/OMT

Tuxedo

Together

TOGAF

TCP/IP

Symfony

Reactive Implementation

Rational Rose

Rapid Application Development RAD

Personal Home Page

Oracle

NetBeans

NetBEUI

MySQL

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server

Microsoft Internet