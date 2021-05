Clotaire LEPRETRE

Originaire de CHOLET (49), je me suis éloigné de ma ville natale pour rejoindre ANGERS (49) dans le cadre de mes études. Suite à l'obtention de mon concours de rédacteur en 2014, j'ai rejoint la CC du Pays de Bourgueil (37) en résidant sur SAUMUR (49). Dans le cadre de la loi NOTRe appliquée à compter du 1er janvier 2017, la CC du Pays de Bourgueil a fusionné avec la CC Touraine Nord Ouest pour devenir la CC Touraine Ouest Val de Loire. Cette réorganisation ayant entraîné la refonte des postes, j'ai postulé et été embauché au sein d'Ile-de-France Mobilités à PARIS (75) où je réside depuis lors. J'ai quitté ce poste en septembre 2020 pour rejoindre la CEOMNA (Cellule d'Evaluation et d'Orientation des Mineurs Non Accompagnés) à la Ville de Paris.



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion financière