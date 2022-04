Clothilde DE BOISLAVILLE

Une expérience confirmée et réussie du développement de projets au sens large, pratiquée en entreprises, auprès d'institutions et plus particulièrement ces dernières années dans l'univers du conseil et de l'humanitaire.

Aujourd'hui je souhaite poursuivre ce métier qui me passionne et mettre à profit mon expérience au sein d'entreprises, d'associations, fondations ou institutions ayant d'ambitieux projets de développement à concrétiser.

Mes atouts : une grande capacité d'adaptation et une forte implication dans les missions qui me sont confiées et surtout une réelle aptitude à nouer et à fédérer des liens durables auprès d' interlocuteurs variés.

Mon moteur: la passion et la volonté de servir au mieux le projet qui m'est confié.



Mes compétences :

Communication

Création

Ecoute

Ecriture

Fédérer

Humour

Implication

Organisation

Prospection

Recherche