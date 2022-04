Clothilde HOAREAU

Quelle image avez-vous de vous ? Quelle image laissez-vous à vos interlocuteurs lors d’une première rencontre ?



“Vous n’aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression.” David Swanson.



Je vous propose de vous accompagner, à votre rythme afin de créer une réelle harmonie entre votre personnalité et votre apparence. Il ne s’agit ni de vous déguiser, ni de faire un copier/coller de la mode actuelle mais bien de vous créer votre propre style en passant par différentes étapes que contient un coaching en image approfondi.

Mon principal objectif consiste à ce que le résultat soit durable et non éphémère comme peut l’être le relooking pur.

Un coaching en image est une jolie parenthèse à vous offrir.

Pour vous, rien que pour vous…



Diplômée de l’École Supérieure de Relooking de Paris et en parallèle comédienne depuis 20 ans, je m'engage à vous accompagner en toute authenticité afin de valoriser votre communication non verbale. Votre look, votre posture, votre regard, votre sourire, votre voix… font de vous votre identité.

Au contact de personnes en recherche d'emploi durant 10 ans puis plongée dans le domaine de la communication, je suis convaincue de l'importance de la communication non verbale dans les relations humaines.



Accompagnement de particuliers et professionnels en région IDF et province.



