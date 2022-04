Clothilde PALMIERI

Le psychologue clinicien est titulaire d’un Master 2 en Psychologie Clinique, Psychopathologie et Santé Mentale. Cela correspond à 5 années d’études effectuées dans une Université de Psychologie. (Bac + 5). La formation universitaire est à la fois théorique (validation de cours) et pratique (stages).



Le titre de psychothérapeute est obtenu dans la lignée du titre de Psychologue suite à la validation de 500 heures de stage minimum.



La garantie qu’un professionnel a bien obtenu ces titres est son inscription au répertoire ADELI (numéro ADELI 349314591).



Le psychologue/psychothérapeute propose une écoute active à son patient. Il l’accompagne avec neutralité et bienveillance dans son cheminement personnel.



Il peut recevoir des patients de tous âges et tous milieux : bébés, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées.



Mes compétences :

Psychiatrie

Psychologie

Psychologie clinique

Psychothérapie

Psychologie de l'enfant