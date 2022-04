Clothilde RICHARD

Titulaire du diplôme d’État d'architecte, ainsi que de la HMONP, je suis actuellement en pose pour m'occuper de mes enfants.



Depuis l'esquisse à la phase PRO DCE, je gère la conception de maisons individuelles, en neuf et rénovation-extension, ainsi que des projets de plus grande envergure tel que l'extension-réaménagement du plateau kiné du CHD de La Roche-sur-Yon, la pharmacie de l’hôpital de La Châtaigneraie ou du collège du Sacré Cœur dont nous avons été lauréats.

Mes principales préoccupations sont la fonctionnalité et la pris en compte de l'ensoleillement.

Je m’intéresse aux questions sociales en générales et plus particulièrement à l'accessibilité ainsi qu'à l'habitat groupé autogéré.



Je gère actuellement un projet personnel de rénovation extension toutes phases.



Mes compétences :

DAO

Autocad

Microsoft Office

ArchiCAD

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Sketch up