Clotilde BOCQUET SAINCY

Mécontent(e) et fatigué(e) des formations du type : « Asseyez-vous et écoutez-moi : les questions c'est à la fin » ?



Participer à des formations efficaces, interactives et valorisantes, c'est possible.



Travaillant exclusivement sur mesure, ORIGAMI FORMATION vous conseille et conçoit votre formation au plus près de vos besoins et de vos objectifs en créant pour vous des outils pédagogiques efficaces et plaisants.



Domaines d'intervention :



EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE :

Communication, Cohésion d'équipe, Gestion des conflits, Animation de réunion, Prise de parole en public, Gestion du stress, Créativité...



DIVERSITÉ :

Laïcité en entreprise, Interculturel, Intergénérationnel, Prévention des discriminations, Stéréotypes et représentations, Intelligences multiples...



FORMATION DE FORMATEURS :

Ingénierie pédagogique, Activités pédagogiques ludiques, Gestion des situations difficiles, Techniques d'animation



INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE :

Optimisation de vos formations existantes, Création de formation avec appui de vos experts, Conseil en pédagogie



OUTILS & TECHNIQUES UTILISÉS

Carte mentale, Intelligences multiples, Jeux cadres, Jeux conférence, Techniques de mémorisation Vidéo, Musique...







