Clotilde FRESSINET

Voici maintenant 23 ans que je suis entrée dans la vie professionnelle, un diplôme d'ingénieur agronome en poche... 23 ans qui sont bien vite passés. L'école, puis Veolia pendant plus de 10 ans, la création de ma société, son développement, sa vente, et le retour au salariat au sein d'un grand groupe ... Chargée d'études, chef de projet, responsable de centre de profit, créatrice et chef d'une TPE, consultante, formatrice, responsable commerciale... 23 ans d'apprentissage, de curiosité, d'implication, de rencontres.

Que ça continue !



Mes principales compétences, adossées à ces expériences :

- création / gestion de centre de profit

- développement commercial

- management (opérateurs, ingénieurs)

- management transversal

- management du développement durable

- gestion de projets



Je suis impliquée dans les bureaux de plusieurs associations (AACCESS, agence associative de communication - économie sociale et solidaire, Isatis, association de dirigeants du sud est toulousain, au CA du groupe régional des agronomes de Midi Pyrénées)



Mes compétences :

Compostage

Marketing

Vente

Développement commercial

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Communication

Développement durable

Responsabilité sociétale des entreprises

Business development

Négociation

Management commercial

Eau

Management