Clotilde GOULEY

Consultante spécialisée en responsabilité sociétale pour les projets d'infrastructure et d'énergie.



Principaux domaines d'intervention:

- Etude d'impact environnemental et social

- Due dilligence

- Conseil et accompagnement

- Formation



Secteurs :

- Industrie extractive (minier, pétrolier, gazier)

- Mega projets d'infrastructure (barrages)

- Aménagement et gestion durable des ressources en eau



Principales compétences:

- Analyse de risque et de conflit

- Analyse d'impact social, économique et culturel

- Evaluation de projet

- Concertation et consultation publique



Mes compétences :

Évaluation externe

Étude d'impact

Appels d'offres privés et publics

Analyse des besoins

Analyse de risque

Gestion de projet

Sociétal et environnemental