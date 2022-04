Clotilde HULLIN (GIRAUD)

RESPONSABLE MARKETING & COMMUNICATION TRILINGUE (français, anglais, espagnol)

Compétences en communication externe et interne, relations presse, évènementiel, branding & image de marque, plans marketing, services aux clients, études clientèles, marketing digital et réseaux sociaux, en BtoB et BtoC, dans un environnement international.

18 ans dexpérience dans 3 grands groupes internationaux : VINCI AIRPORTS, PSA PEUGEOT CITROËN et AIR FRANCE et une start-up TEACH ON MARS



Mes compétences :

Communication externe et interne, relations publiques & relations presse.

Évènementiel.

Branding & image de marque.

Plans marketing : mix Marketing, marketing produit, développement produit.

Services aux clients.

Études clientèles : analyses de marché, études quantitatives et études qualitatives.

Marketing digital et réseaux sociaux.

Gestion de projet.