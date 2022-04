Anne Lise ORTEGA (HUGUET)

Spécialiste en stratégie et en accompagnement du changement, j’aide les chefs d’entreprise de PME à se différencier de leurs concurrents en explorant leurs talents, en solo ou en équipe, pour optimiser leur offre.



Ayant travaillé au sein d’équipes commerciales et marketing au plus près des clients, dans des fonctions terrain, je suis particulièrement sensible à la relation client, aux stratégies de marché ainsi qu’à la mobilisation des équipes dans la réussite des projets d’entreprise.



Grâce à ces expériences, je sais que la réussite d’un projet dépend du sens qu’on lui donne, de l’implication de ses équipes et de son organisation.



Aujourd’hui c’est ce que je souhaite partager en proposant mes services aux dirigeants d'entreprises et à leurs équipes soucieux d’allier efficacité et cohésion d’équipe pour mettre en valeur leurs atouts tant techniques qu’humains et ainsi pérenniser leur développement.



Mes compétences :

Développement commercial

Commerce international

Négociation

Formation

Marketing

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client