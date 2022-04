Clotilde MUHLKE

Trilingue allemand/anglais/français



la richesse des sujets abordés par le directeur financier dans un groupe international me passionne !

création d'une relation de confiance avec le siège, implémentation de la stratégie, développement d'une croissance rentable, mobilisation des équipes, mise en place d'outils simples conviviaux, échanges de best-practice groupe...



ma valeur ajoutée:

* apporter un éclairage financier à la rentabilité de l'activité

* challenger les axes/projets stratégiques

* simplifier process et organisation, management du changement

* accompagner le retour à la rentabilité

* conduire des projets transverses multiculturels



SPECIALITES :

- compétences techniques: retraitements US Gaap, normes IFRS, SOX, revue du contrôle interne, budget/plan 5 ans, SAP, Hyperion, datawarehouse



- business support: mise en place d'indicateurs KPI's, analyse de rentabilité client/produits, simplification de process + augmentation de la VA client, developpement d'une relation client financier/opérationnel



- management: projets transverses de réorganisation et de réduction des coûts, changement organisationnel, encadrement équipes (jusque 20 pers)



Mes compétences :

Allemand

Allemand courant

Anglais

Anglais courant

Contrôle de gestion

Contrôle interne

Datawarehouse

Directeur Financier

Hyperion

IFRS

KPI

KPI's

Process

SAP

SOX

Us gaap