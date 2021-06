Colette DUFRENE

COMPÉTENCES :



° Définir et élaborer une stratégie commerciale

° Proposer et concevoir des plans d'actions, fixer des objectifs mesurables et les moyens de les atteindre

° Créer la cohésion et fédérer les équipes

° Recruter et former les collaborateurs

° Développement de partenariats commerciaux

° Organiser, réaliser et suivre les activités commerciales et après-vente



QUALITÉS :



° S'adapter avec pragmatisme à des environnements et des missions différentes

° Faire preuve d'autonomie, de disponibilité et d'esprit d'initiative

° Aisance relationnelle

° Esprit d’équipe

° Dynamique et endurante





Mes compétences :

Pack Office, Navision, Open ERP, Hermes.net

Prestashop

Zendesk