Coralie BOZIC

Diplômée d’un Master 2 en commerce et échanges internationaux, à l’Institut d’Etudes Européennes à Paris VIII, je suis actuellement Responsable de la cellule import POINTP P DEV.



Enrichie de diverses expériences dans le conseil et le soutien à l’international, le marketing, le droit et la finance international, le transport et la logistique, j’ai développé une vision d’ensemble quant à mes missions.



Mes compétences :

Afrique

Allemand

Anglais

Bio

COMMERCE

commerce équitable

Commerce international

Conseil

Danse

Développement international

Diplomatie

Economie

Evénementiel

International

International Marketing

Logistique

Marketing

ONG

Voyage