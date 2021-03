Corentin BEKKOUCHE

Je suis dynamique, organisé, optimiste et toujours de bonne humeur !

Les relations humaines sont présentes au coeur de mon management et je refuse de voir mes collaborateurs percevoir leur travail, comme une contrainte rémunérée.

Créer, animer, développer et contrôler, c'est ce que je préfère !

La gestion des difficultés et des obstacles ne me font absolument pas peur !

Les challenges rythment ma vie professionnel et personnel, tout ce que je fais, je le fais avec envie et conviction et je suis bien entendu prêt à acquérir de nouvelles connaissances et compétences afin de vous les démontrer sur le terrain et de vous prouver ma valeur !