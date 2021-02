Corinne DUPUIS

Sophrologue Caycedienne®.

Praticienne en relation d'aide

Master spécialiste académie internationale de sophrologie caycédienne

Formée à la Pédagogie Sophroludique ® (PSL) : Claudia Sanchez et Ricardo Lopez.

Formée au profil Haut Potentiel intellectuel chez lenfant et ladolescent : Christelle Robert.

Formée à la reconnaissance et à laccompagnement du Haut Potentiel Intellectuel :

AFEP : Association Française pour les enfants précoces.

Formée aux Troubles Comportement Alimentaire TCA .

Séances individuelles sur rendez-vous, au cabinet de Bidart, ou à domicile (enfants, ados, adultes)

Je me déplace sur les communes : Arcangues, Arbonne, Guéthary, Saint Jean de luz, Ciboure, Urrugne, Ahetze, Bidart, Biarritz, Anglet, Bassussary, Bayonne.



Ateliers pour particuliers, associations, entreprises, administrations, établissements de soin, maisons de retraite, écoles, collèges, lycées

Gestion du Stress

Confiance en soi

Sommeil







Membre AFEP

Je vous accompagne avec bienveillance dans votre recherche du mieux-être au quotidien.



La Sophrologie

La Sophrologie est une méthode psycho-corporelle qui permet dharmoniser le corps et le mental.

Cest un outil qui favorise lécoute de ses ressentis corporels et de ses émotions facilitant la prise de conscience nécessaire à latteinte dun objectif.





La sophrologie peut être utilisée dans les cas suivants :

Gérer son stress au quotidien

se préparer à un évènement

accompagner la gestion des troubles alimentaires

Accompagner les jeunes dans leur développement

Favoriser le sommeil

Avoir une meilleure concentration

Gérer ses émotions au quotidien

Gérer ses émotions au travail

Accompagnement des profils hypersensibles

Faciliter la relation de couple

Faciliter la relation familiale

Se préparer à un examen

Se préparer au permis de conduire

Accompagnement des profils Haut potentiel intellectuel ou Précoces





Les séances de sophrologie se composent de petites techniques simples guidées par la voix du sophrologue :

Respiration contrôlée

Détente musculaire

Visualisation positive

Les outils proposés sont accessibles à tous (enfants, ados, adultes et séniors) et facilement applicables au quotidien.

Chaque parcours est créé sur mesure et répond à lobjet fixé en première séance.

Les bienfaits de la sophrologie sinstallent rapidement entrainant des changements positifs sur le long terme.

Conformément au code de déontologie de la sophrologie Caycédienne ®, je suis tenue à la confidentialité et au secret professionnel.



Mes compétences :

