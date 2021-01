Corinne OPPENHEIM

Mots Clés: BUSINESS DEVELOPMENT, MARKETING, VENTE, GESTION DE MARQUE, STRATEGIE DIGITALE, COMMUNICATION ON ET OFF-LINE, STRATEGIE COMMERCIALE, CATEGORY MANAGEMENT, GRANDS COMPTES, MANAGEMENT D'EQUIPE,ANIMATION DE RESEAUX SUCCURSALES ET FRANCHISES.



Compétences clé:

• Gestion de la marque et de l'innovation produits/services

• Mise en marché : lancement des produits/marques, argumentaires clients, plan de communication on et off-line

• Développement commercial : ciblage clients, prospection et fidélisation

• Gestion d’accords nationaux et internationaux.

• Animation et formation de réseaux de vente

• Relation Client: outils CRM et pilotage de la satisfaction clients

• Management d’équipes et gestion de projets



Mes compétences :

Ressources Humaines

Marketing

Business development

Grands comptes

Management

Commercial

Animation de réseau

Brand Management

Digital marketing