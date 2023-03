Culot MAËLLE

Issue d'une formation de tourisme et d’événementiel, mon sens relationnel est un réel atout autant dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle.

J'ai fait de mon envie d'avancer et d'apprendre un réel leitmotiv, à travers les différents emplois que j'ai occupé, autant dans le marketing opérationnel que dans l’événementiel, j'ai développé un réel sens de l'adaptation .

Chacun de mes choix professionnel à été motivé par le fait que dans aucun d'eux, une journée ne ressemble à aucune autre, anticiper , s'organiser coordonner des équipes, des savoirs faire est ce que je trouve le plus motivant.

Enthousiasme, énergie et mon amour des nouveaux défis sont ce qui me définisse au quotidien ... Oscar Wilde disait "il faut viser la lune car en cas d'échec on atterrit dans les étoiles"





Mes compétences :

Evenements Groupes

Tourisme

Marketing opérationnel

Evénementiel/

Anglais

Espagnol