Cybille ROSSY-HUGUET

Possédant un peu plus de quatre ans d’expérience dans le milieu de la recherche académique, j’ai acquis une grande expertise dans l’organisation de la recherche au sein d'établissement d’enseignement supérieur et de recherche. Mes diverses activités professionnelles ont sensiblement contribué à me permettre de développer des compétences fortes dans différents domaines de chimie (analytique, organique, organométallique et des nanomatériaux) et m’ont également permis développer une forte aptitude à transmettre un savoir-faire (technique et méthodologique).



Mes compétences :

Informatique

Chimie des matériaux

Chimie analytique

Chimie organique

Enseignement