Cyril BLANC

Après 12 ans d'expérience dans différents rôles opérationnels RH au sein de 3 entreprises différentes, je m'attache aujourd'hui à supporter la croissance du business français d'Eriks au travers de la fusion de 5 entités opérationnelles en un seul business model intégré et via la création de la fonction RH pour la France.



J'ai développé une large expertise incluant le staffing, le développement personnel, l'accompagnement managérial, le design organisationnel, le talent management, le Comp&Ben, les relations sociales...



Mes compétences :

Communication

Communication interne

Comp & Ben

Comp&ben

Défense

DRH

Formation

Formation RH

GPEC

Intégration

Lean

Lean Six Sigma

Organisation

pétrole

Recrutement

Ressources humaines

Six Sigma

Direction des ressources humaines

Sourcing

SSII