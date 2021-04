Après un DUT Mesures Physiques obtenu à l'IUT de l'université Bordeaux 1, je me spécialise en Physique appliquée et fini mes études par un DEA (Master 2 recherche) en Physique nucléaire, atomique, des agrégats et des plasmas. Lors de ce parcours, j'ai réalisé de nombreux stages dans les milieux de la recherche sur :

- Les hautes pressions,

- L'électronique,

- La physique nucléaire,

lors desquels j'ai eu l'occasion d'utiliser différents appareillages et bancs de mesures.



Puis, je suis intervenu à la SAFT de Bordeaux dans le département recherche et développement Li-ion où j'ai mis en place et utilisé un banc de test électrique et fonctionnel dans le but de tester et caractériser un prototype de batterie 240V-180AH.



Par la suite, j'ai participé à un projet de recherche sur les composants passifs enterrés dans des substrats destinés à des applications hyperfréquences. A ce titre j'ai mis en place et utilisé différents bancs de mesures afin de caractériser des matériaux et prototypes de composants.



De profil pluridisciplinaire, je complette et utilise mes compétances techniques au CFAI de reignac où j'ai en charge les enseignements en Régulation et en Automatisme destiné à des apprentits en BTS CIRA.



Cyril BLOT.



Mes compétences :

Physique

Gestion de projet

Electronique