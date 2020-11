Cyril BRIGAULT

Entrepreneur - Financements - Politiques publiques

» Croissance et financement des entreprises innovantes

» Et toujours : start-up, numérique, services en ligne, think out of the box !



• Double profil : Opérationnel PME + Financier

• Lancement d’activités innovantes, projets transversaux, M&A, LBO

• Sens du collectif, approche pragmatique et éthique



Je dispose d’une expérience combinée d’entrepreneur, de direction générale et direction financière.

L'accompagnement et le financement des entreprises est au cœur de mes compétences, avec 12 ans à la direction de PME.



J’aime imaginer et réaliser, développer des activités et créer de la valeur.



L'esprit d'entreprendre, les dynamiques de réseau, les modèles participatifs, la rse et les valeurs qui portent ce que nous construisons pour l'avenir sont des sujets qui comptent.



Mes compétences :

Innovation

Business Development

Croissance externe

Reporting

Clustering

Politiques publiques

Startups

Fusions acquisitions

Entrepreneuriat

Private equity

Finance d'entreprise