Elena MAÑERU

Voir nos offres : http://www.digitaleo.fr/carrieres/offres-emploi



Passionnée des RH, avec 13 ans d’expérience dans la fonction, j’ai toujours travaillé dans des entreprises innovantes qui mettent l’humain au cœur du projet d’entreprise.



Depuis mon arrivée au sein de Digitaleo en tant que DRH, j’ai pu mettre en œuvre des outils novateurs pour le développement des collaborateurs. Mon objectif est de préserver et animer une ambiance de travail conviviale dans un environnement exigeant, responsabilisant et propice à l’autonomie.



L’agilité organisationnelle, l’intelligence collective et le management participatif sont mes sujets de prédilection.



Pour m'inviter à vous rejoindre parmi vos contacts : rh@digitaleo.com



Mes compétences :

Recrutement

Développement rh

RSE