Grégory ANNE

Après des débuts plutôt mitigés et un parcours scolaire plutôt hétéroclite, je suis arrivé à mon but, étudier l’informatique et devenir ingénieur informaticien.



Développeur polyvalent par gout et par expériences, je recherche avant tout un poste stimulant.



Une première expérience pour la start-up (! Wokup) pour laquelle j'ai conçu un moteur d’appareillement, développé un Framework de test automatisé et participé à la conception d’un IDE. La conjoncture de l’époque ayant un peux assombrit les perspectives d’évolution et créer une ambiance plutôt tendue, j’ai préféré quitter ! Wokup et me lancer dans la recherche de nouveaux challenges.



Je m’engageais par la suite dans une nouvelle aventure, JDAS (anciennement AgreenTech) travaillant dans la traçabilité agroalimentaire. J’ai pu montrer, dès lors, mes capacités en m’occupant avec succès de projets complexes tel que la conception du moteur de traçabilité ou un système de classement automatique des données du SI. A ce poste j’ai eu l’occasion de perfectionner mon expertise java et web en travaillant sur l’optimisation du code du produit et des volumes de données transférées en produisant du code web plus efficace et en intégrant l’utilisation d’AJAX. En tache de fond j’ai participé à l’amélioration des IHMs d’un point de vu graphique et ergonomique.



Après deux expériences mitigées, qui m'ont malgré tout permit de m'aguerrir au développement web (PHP/Ajax/Smarty/Gwt...) et un passage en SSII à travailler sur des projets classés SD, je travaille actuellement pour un éditeur de logiciel, dans le secteur de le communication mobile, avec pour mission principale d'être le tech lead des développements frontend, mais aussi de travailler sur les applications mobiles en Xamarin et sur des APIs en .NET ou PHP.



Je reste cependant toujours à l'écoute des opportunités qui me sont proposées.



Mes compétences :

Architecture

JQuery

PHP

IHM

Java

HTML

MySql

Zend

Java/J2ee

Scrum Master

GWT

Ajax

C#

Apache

Smarty

Json

Objective c

JQuery UI

JQuery Mobile

AngularJS

Méthode agile

Programmation orientée objet

mongodb

grunt

typescript

angular

Spring Framework

Webpack

Firebase

Vuejs

Kafka