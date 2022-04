Cyril CARRAT

Avec 13 ans d’expérience sur des progiciels de CRM dans des domaines variées (Industrie, Pharmaceutique, Telecom, Distribution) et des contextes internationaux, je travaille en tant que Consultant CRM en solutions CRM. Je participe à l'animation d'ateliers avec nos clients, la rédaction des besoins clients, le suivi des développement et la formation des utilisateurs.



Mes expériences m'ont permis d'acquérir des compétences fonctionnelles sur les différents domaines du CRM (Forces de vente, Marketing, SAV) et sur des outils leaders sur le marché (Salesforces.com, MS Dynamics CRM, Peoplesoft CRM).



Ma rigueur, ma capacité d'adaptation et ma motivation m'ont permis d'avoir des succès sur différents projets de tailles variables (PME/PMI, Grande distribution, Télécom).



Mes compétences :

CRM