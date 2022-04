Cyril CATHERIN

J’ai 7 ans d’expérience, dont cinq en qualité de responsable de centre de profit dans le domaine de la décoration et de l’aménagement intérieur, au sein de la Société Casa France dans laquelle j’ai évolué très rapidement puis occupé plusieurs postes.

Au cours de mon parcours j'ai pu mettre en pratique mon goût pour la décoration et mon sens de la mise en scène (aménager une ambiance, mettre en valeur un produit, harmoniser couleurs et matières...) ainsi que mes connaissances en marketing et communication (savoir écouter, conseiller, et satisfaire une clientèle).je suis Motivé, curieux, et passionné par mon métier

Mon expérience professionnelle m'a permis d'affiner mes qualités commerciales et relationnelles, Manager et construire une équipe, satisfaire et fidéliser la clientèle, telles sont mes principales compétences.





Mes compétences :

Management

Gestion administrative