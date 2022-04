Cyril CAUCHY

Ingénieur diplômé de l'Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile (ESTACA), spécialisé en éco-conception dans le secteur automobile.



Embauché chez TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE depuis 2011. Après avoir occupé le poste de spécialiste environnement, j'ai intégré le parcours jeune ingénieur TMMF. Ce parcours m'a mené au poste de "Group Leader" en inspection qualité peinture. J'occupe depuis Mai 2013 la fonction de "Group Leader" pour le secteur VPI (Vehicule Performance Inspection) sur l'ensemble des tests dynamiques de la Yaris.



Mes compétences :

Analyse Cycle de Vie

Automobile

Conception

Cycle de vie

Développement durable

Eco conception

Nanomatériaux

REACH

RoHS

Sorties

Solidworks

Simulink

Microsoft Office

Matlab

Lotus Notes/Domino

ISO 14001 Standard

CATIA

C++

C Programming Language