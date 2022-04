Cyril CHAUMONT

- Garant des résultats d'exploitation, suivi et optimisation de la rentabilité, recherche de productivité.



- Management des équipes pluridiscipliaires dont logistiques.



- Activités commerciales : participation à réalisation et négociation de réponses d'appels d'offres, réalisation de devis en propreté, multi-services...



- Suivi et fidélisation clients



- Démarrage et organisation des nouveaux sites clients



- Responsabilité des achats opérationnels, relations fournisseurs.



- Audits et amélioration continue.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Management

Management d'équipes