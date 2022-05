Romain GALLY

Mon projet professionnel à court terme est d'exercer le métier de contrôleur de gestion et ce, plus particulièrement dans l'industrie agricole et agroalimentaire.



Ce projet est la convergence des principales motivations et inspirations de mon profil à deux facettes :

-En effet, d'une part, issu du monde rural et agricole,je souhaite travailler pour une entreprise du secteur agricole ou agroalimentaire.

-Et d'autre part, ayant suivit un cursus scolaire en écoles de commerce et ayant un attrait pour les chiffres je suis attiré par le métier de contrôleur de gestion.



Durant mon parcours scolaire et lors de mes différentes expériences professionnelles j'ai pu confirmer ce choix et développer les qualités nécessaires à ce travail. Ainsi j'ai notamment pu développer ma connaissance et ma maîtrise des différents outils de pilotage de l'entreprise, des qualités de synthèse et d'analyse, ma capacité d'organisation et de reporting, des qualités commerciales et de négociation, mais aussi des qualités relationnelles indispensables au travail en équipe.



Ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est la recherche de performance pour l'entreprise par le biais d'analyses des résultats actuels et aussi, la valorisation du travail de l'entreprise (et sa pérennité) par la recherche continuelle d'axes d'amélioration et de maximisation des résultats futurs.



Par mon travail, c'est ce que je souhaiterais vous proposer aujourd'hui.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel